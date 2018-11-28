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Гройсман анонсував зустріч з Меркель щодо ситуації з українськими моряками

Новини » Політика    28.11.2018 - 12:21
Гройсман анонсував зустріч з Меркель щодо ситуації з українськими моряками
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою у Німеччині

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель щодо ситуації з українськими моряками, якиї захопили російські військові у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Гройсмана у Twitter.

Гройсман сьогодні перебуватиме з робочою поїздкою у Німеччині.

"Зустрічатимусь і з президентом Німеччини (Франк-Вальтер Штайнмайер, - ред.), і федеральним канцлером (Ангела Меркель, - ред.). Буду порушувати питання, щоб мобілізувати зусилля усього світу. Щоб наші хлопці, яких незаконно утримують росіяни, повернулися додому", - написав він.

Гройсман анонсував зустріч з Меркель щодо ситуації з українськими моряками

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 листопада Російська Федерація атакувала українські військові кораблі в Керченській протоці, внаслідок чого російські військові захопили 24 українських моряків, троє з них отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, вчора, 27 листопада, "суди" анексованого Росією Криму арештували 12 українських моряків в Сімферополі і трьох в Керчі.

Додамо, голова Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив перебування контррозвідників на захоплених російською стороною кораблях

Гройсман сумнівається у продовженні воєнного стану через 30 днів Меркель заявила Путіну про необхідність деескалації в Керченській протоці
Новини України Володимир ГройсманАнгела Меркель
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