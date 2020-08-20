Україна оновила зони карантину: що змінилося

Рішення прийняла комісія ТЕБ та НС
В Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації. Червону зону карантину розширили.
Відповідне рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, після перерозподілу, до зон карантину потрапило більше міст та областей, ніж було після минулого зонування, яке відбулося 13 серпня.
Відзначимо, що нове зонування наберуть чинності 24 серпня.
Червона зона: забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів:
Помаранчева зона: забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів, діяльність установ, що надають послуги з розміщення, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей до дитячих таборів, обмеження роботи розважальних закладів:
Жовта зона: забороняється відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту:
Зелена зона: забороняється проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів, розміщувати глядачів більш ніж 50% місць для сидіння, перевозити у всіх видах громадського транспорту людей більше, ніж місць для сидіння. Ці обмеження діють і на інші зони.
Нагадаємо, під час минулого перерозподілу на зони карантину до "жовтого списку" потрапили Харків, Одеса та Ужгород.
Сьогодні в Україні зафіксовано новий антирекорд за випадками коронавірусу, понад 2 000 нових випадків за добу.
До цього у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.