Украина обновила зоны карантина: что изменилось

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.

Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.

Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

город Самбор Львовской области;

город Беляевка Одесской области;

города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области;

город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:

город Ужгород;

город Ивано-Франковск;

город Львов;

город Тернополь;

город Харьков.

Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:

город Киев ;

; город Луцк;

город Житомир;

город Борисполь;

город Одесса;

город Ровно;

город Сумы;

город Хмельницкий.

Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

Напомним, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.

Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, более 2 000 новых случаев за сутки.

До этого в Министерстве здравоохранения Украины пояснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.