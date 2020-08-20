Украина обновила зоны карантина: что изменилось

Решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС
В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.
Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.
Отметим, что новое зонирование вступит в силу 24 августа.
Красная зона: запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов:
Оранжевая зона: запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров, деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, деятельность спортивных залов, фитнес-центров, прием детей до детских лагерей, ограничения работы развлекательных заведений:
Желтая зона: запрещается посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты:
Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.
Напомним, во время прошлого перераспределения на зоны карантина в "желтый список" попали Харьков, Одесса и Ужгород.
Сегодня в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, более 2 000 новых случаев за сутки.
До этого в Министерстве здравоохранения Украины пояснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.