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Грузія і Литва повернулися в "зелену зону": Україна оновила списки

Київ, Понеділок 10 серпня 2020 16:55
Грузія і Литва повернулися в "зелену зону": Україна оновила списки
Фото: турист (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Україна додала до списку країн "червоної зони" Польщу, Нідерланди і Грецію

Україна відновила перелік країн "червоної і зеленої зон" через ситуацію з COVID-19 у світі. Зокрема, в "зелений" список повернулися Австрія, Грузія, Литва, Словаччина, Канада.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Так, за станом на 7 серпня "червоний список" України розширено до 105 країн. В якому залишаються Сполучені Штати, Кіпр, Ізраїль, Іспанія, Румунія, Болгарія, Греція і Естонія.

Крім того, в цей список потрапили Польща, Нідерланди, Греція, які раніше перебували в "зеленій зоні".

В "зеленому списку" залишаються Туреччина, Єгипет, Хорватія і ряд інших країн.

Відзначимо, що по прибуттю з країн "червоної зони" необхідно проходити обсервацію або здавати тести на COVID-19.

Фото: оновлений список країн "червоної" і "зеленої" зон (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в кінці липня Албанія і Болгарія повернулися в список "червоної зони".

А в середині липня Україна скоротила "червоний список" країн, виключивши з нього Албанію, Румунію, Болгарію, Сербію, Чехію і Єгипет.

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