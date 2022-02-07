Україна за січень втратила понад 1,6 млрд доларів резервів
Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на 1 653,84 млн доларів (на 5,3%). На 1 лютого розмір резервів склав 29 287,11 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів. Таким чином, НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року.
Відзначимо, в січні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2022 року на 1,0 млрд доларів до 29,2 млрд доларів.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує скорочення міжнародних резервів України в 2022 році на 6 млрд доларів до 25 млрд доларів.