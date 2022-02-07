Україна за січень втратила понад 1,6 млрд доларів резервів

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на 1 653,84 млн доларів (на 5,3%). На 1 лютого розмір резервів склав 29 287,11 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів. Таким чином, НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року.

Відзначимо, в січні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2022 року на 1,0 млрд доларів до 29,2 млрд доларів.