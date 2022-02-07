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Україна за січень втратила понад 1,6 млрд доларів резервів

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 11:52
Україна за січень втратила понад 1,6 млрд доларів резервів Фото: міжнародні резерви України впали до 29,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір міжнародних резервів України протягом січня 2022 року скоротився на 1 653,84 млн доларів (на 5,3%). На 1 лютого розмір резервів склав 29 287,11 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

Україна за січень втратила понад 1,6 млрд доларів резервів

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів. Таким чином, НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року.

Відзначимо, в січні Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів України до кінця 2022 року на 1,0 млрд доларів до 29,2 млрд доларів.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує скорочення міжнародних резервів України в 2022 році на 6 млрд доларів до 25 млрд доларів.

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Національний банк України
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