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НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

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Україна, Четвер 20 січня 2022 14:54
НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів Фото: Національний банк України погіршив прогноз щодо резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2022 року на рівні 29,2 млрд доларів. У жовтні НБУ очікував обсяг на рівні 30,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2023 році резерви складуть 28,2 млрд доларів (раніше очікувалося 29,6 млрд доларів).

Крім того, НБУ прогнозує, що у 2024 році резерви складуть 28,7 млрд доларів.

НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за 2021 рік на 1,8 млрд доларів (на 6,2%) до 30,9 млрд доларів.

Відзначимо, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3,8 млрд доларів. На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29,1 млрд доларів.

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Національний банк України
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