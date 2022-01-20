НБУ погіршив прогноз щодо розміру міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) прогнозує розмір міжнародних резервів України до кінця 2022 року на рівні 29,2 млрд доларів. У жовтні НБУ очікував обсяг на рівні 30,2 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НБУ Кирила Шевченка на брифінгу, який транслювався на Youtube .

Крім того, НБУ прогнозує, що у 2024 році резерви складуть 28,7 млрд доларів.

Згідно з прогнозом НБУ, у 2023 році резерви складуть 28,2 млрд доларів (раніше очікувалося 29,6 млрд доларів).

Нагадаємо, за даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за 2021 рік на 1,8 млрд доларів (на 6,2%) до 30,9 млрд доларів.

Відзначимо, розмір міжнародних резервів України протягом 2020 року зріс на 3,8 млрд доларів. На 1 січня 2021 року розмір резервів склав 29,1 млрд доларів.