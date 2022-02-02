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НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року

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Україна, Середа 02 лютого 2022 17:42
НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року Фото: НБУ продав з резервів за січень 2022 року 1,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом січня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 197,7 млн доларів і продав 1 511,2 млн доларів. Негативне сальдо склало 1 313,5 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, у січні НБУ продав для стабілізації курсу максимальний обсяг валюти з березня 2020 року, коли під час гострої фази коронакризи центробанк витратив з резервів 2 189,6 млн доларів.

НБУ за місяць продав з резервів максимальний обсяг валюти з березня 2020 року

При цьому офіційний курс долара виріс за січень 2022 року на 5,5% до 28,78 гривень.

Дані свідчать, що 31 січня НБУ купив на міжбанку 177,7 млн доларів, коли курс долара почав знижуватися.

Нагадаємо, всього за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).

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