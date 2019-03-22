ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна назвала ОБСЄ умова для доступу до в'язниці

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 14:22
Україна назвала ОБСЄ умова для доступу до в'язниці
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Україна допустить координатора ОБСЄ у в'язниці за умови перевірки умов утраминня українських заручників і в'язнів на окупованих територіях

Україна допустить координатора ОБСЄ в українські в'язниці за умови перевірки представниками місії умов утримання українських заручників і в'язнів на окупованих територіях. Про це повідомила перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"На початку квітня координатор ОБСЄ Тоні Фріш планує відвідати окуповані території, а також тюрми на українській стороні. Ми поінформували ОБСЄ, Україна завжди була відкрита. На цей раз ми вимагаємо дзеркальності", - заявила Геращенко.

За її словами, Україна потребує перевірки координатором ОБСЄ умов утримання заручників в Луганську.

"Ми вимагаємо від ОБСЄ відвідати всіх наших заручників. Зокрема, в Луганську. Тільки тоді Україна дасть доступ представникам ОБСЄ до сепаратистів, які знаходяться в українських в'язницях", - повідомила Геращенко.

Вона також зазначила, що росіян в українських в'язницях ОБСЄ відвідає тільки за умови відвідування українських заручників в Росії.

"Більш того, бойовики включають в свої списки для перевірки і зустрічі з координатором ОБСЄ росіян. Тут наша відповідь очевидна. Тільки якщо Фріш відвідає в російських в'язницях Гриба, Сенцова, Кольченка, Сущенка він зможе побачити росіян в українських в'язницях", - додала вона.

Нагадаємо, українська сторона в тристоронньої контактної групи в Мінську запропонувала провести обмін полоненими у березні 2019 року.

Засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відбудеться 27 березня 2019 року.

У Раду перевнесуть важливі закони щодо розмінування, військової служби та роботи бізнесу Туреччина назвала нового главу моніторингової місії ОБСЄ в Україні
Новини України Ірина ГеращенкоОБСЄ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся