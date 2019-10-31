Україна та НАТО проведуть спільні навчання у Чорному морі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Північноатлантичний альянс проведуть спільні навчання у Чорному морі. Про це заявив український президент на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський заявив також про необхідність співпраці з НАТО у питанні кібербезпеки.

"Україна та НАТО проведуть спільні навчання в Чорному морі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав перехід української армії на стандарти НАТО і військову освіту головними пріоритетами нового формату співпраці з Альянсом. Він заявляв, що першим пріоритетом нового формату відносин стане перехід української армії на натівські стандарти.

Раніше Столтенберг заявив, що анексія Росією українського Криму стала результатом проведеної на півострові гібридної тактики, яка включала в себе приховану військову операцію.

Напередодні зустрічей міністрів оборони НАТО Столтенберг закликав країни альянсу розширити військову допомогу Україні.