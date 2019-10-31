Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море, - Зеленский

Зеленский также заявил о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Североатлантический альянс проведут совместные учения в Черном море. Об этом заявил украинский президент на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Зеленский заявил также о необходимости сотрудничества с НАТО в вопросе кибербезопасности.
"Украина и НАТО проведут совместные учения в Черном море", - заявил Зеленский.
Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал переход украинской армии на стандарты НАТО и военное образование главными приоритетами нового формата сотрудничества с Альянсом. Он заявлял, что первым приоритетом нового формата отношений станет переход украинской армии на натовские стандарты.
Ранее Столтенберг заявил, что аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию.
Накануне встреч министров обороны НАТО Столтенберг призвал страны альянса расширить военную помощь Украине.