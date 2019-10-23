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Столтенберг закликав країни НАТО розширити військову допомогу Україні

Новини » Політика    23.10.2019 - 12:45
Столтенберг закликав країни НАТО розширити військову допомогу Україні
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

НАТО підтримує кроки по виконанню мінських угод

НАТО закликає країни альянсу розширити військову допомогу Україні. Про це заявив генсек Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг на прес-конференції напередодні зустрічей міністрів оборони НАТО.

За його словами, НАТО підтримує кроки по виконанню мінських угод та бачить прогрес у цьому процесі.

"Ми бачимо прогрес в реалізації мінських угод, зокрема відбувся обмін утримуваними", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що країни альянсу не визнають анексію Криму. Столтенберг також розповів про візит представників НАТО в Україну.

"Евроатлантична рада через кілька днів відвідає Київ і Одесу, щоб отримати інформацію від Зеленського і його уряду. Ми проведемо обмін думками про те, як НАТО може підтримувати Україну. Сьогодні ми думаємо про те, як ми можемо робити більше для України", - підкреслив він.

Нагадаємо, північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу Йенса Столтенберга відвідає Україну 30-31 жовтня. В рамках візиту представники Альянсу побувають в Одесі та Києві.

У перший день делегація з Брюсселя прибуде в Одесу, де зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що НАТО підтримує прагнення України до подальшої європейської інтеграції, у тому числі до членства в ЄС.

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