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Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ триватиме менше ніж тиждень, - МЗС

Новини » Політика     06.07.2020 - 20:54
Розшифровка "чорних скриньок" літака МАУ триватиме менше ніж тиждень, - МЗС
Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Іран обіцяє передати "чорні скриньки" 20 липня

Розшифровка "чорних скриньок" збитого іранськими військовими літака авіакомпанії МАУ має початися 20 липня, як тільки Тегеран передасть їх до Франції. Сама експертиза триватиме менше ніж тиждень.

Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, повідомляє "Укрінформ".

Єнін не виключає, що експертиза бортових самописців українського літака може завершитися й швидше.

Розшифровка "чорних скриньок" дозволить завершити технічне розслідування авіакатастрофи. Однак, як зазначив дипломат, розслідування буде вважатися завершеним, лише коли буде підписано протокол всіма сторонами.

"Безумовно, може виникнути певна пауза. Щобільше, ми аналізували - на жаль, немає механізмів, передбачених конвенцією, якими ми б могли спонукати Іран завершити технічне розслідування. Ми просто кажемо: якщо ви не завершите протягом одного року, ви зобов'язані надати проміжний звіт", - пояснив Єнін.

Нагадаємо, український літак був збитий двома іранськими ракетами 8 січня 2020 року під час вильоту з аеропорту Тегерана. В результаті інциденту загинули 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше Іран підтвердив готовність відправити "чорні скриньки" у Францію та офіційно звернувся за допомогою до Парижу.

Іранські державні ЗМІ писали про відправку бортових самописців літака МАУ до Франції.

Однак, в українському МЗС цю інформацію спростували.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниМЗСавиакатастрофаЕнин
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