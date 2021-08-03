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СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти держструктур у липні

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 16:15
СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти держструктур у липні Фото: сайти держструктур зазнали понад 60 кібератак у липні (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ в липні заблокували 65 кібератак на сайти українських органів влади. Спроби злому вдалося запобігти завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Серед основних типів кібератак в СБУ відзначили наступні:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C & C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на вебдодаткы (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware);
  • та інші.

Виявити і заблокувати кібератаки в липні на сайти держструктур вдалося завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій інформаційної безпеки.

В СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки служби функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM). Вона відстежує події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

"Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і запобігати загрозам в національному кіберпросторі", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, на початку липня стався збій в роботі сайту Офісу президента Україна.

Як з'ясували фахівці, причиною збою стали хакерські атаки.

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