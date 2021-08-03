СБУ заблокувала понад 60 кібератак на сайти держструктур у липні

Співробітники Ситуаційного центру кібербезпеки СБУ в липні заблокували 65 кібератак на сайти українських органів влади. Спроби злому вдалося запобігти завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ .

Серед основних типів кібератак в СБУ відзначили наступні:

з'єднання з командно-контрольними серверами (C & C Server);

спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);

атаки на вебдодаткы (Web App Attack);

шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

Виявити і заблокувати кібератаки в липні на сайти держструктур вдалося завдяки аналізу понад 31 тисячі критичних подій інформаційної безпеки.

В СБУ нагадали, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки служби функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM). Вона відстежує події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

"Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дозволяє оперативно виявляти, реагувати і запобігати загрозам в національному кіберпросторі", - резюмували в СБУ.