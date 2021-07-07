Хакерські атаки: стала відома причина збою роботи сайтів держструктур
Вчора, у другій половині дня перестали працювати сайти Офісу президента України, СБУ та низки інших держструктур. Причиною збою стали хакерські атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державої служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
За інформацією відомства, причинами аварійного збою стали:
- атака типу DNS Amplification на сервери доменних імен, що забезпечують доступність вебресурсів органів державної влади;
- мережева атака, спрямована на порушення сервісу маршрутизації мережевого трафіку, що спричинила тимчасову недоступність резервних маршрутів та відповідних вебресурсів.
Як повідомляють у прес-службі, кіберфіахівці зафіксували аномальний вплив на систему доступу державних органів через мережу Інтернет.
Зазначено, що станом на 21:00 спеціалістам вдалося налагодити роботу серверів та повною мірою забезпечити доступ до державних інформаційних ресурсів.
За результатами хакерської атаки зареєстровано відповідний кіберінцидент.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, що вчора, 6 червня відбувся збій в роботі сайту Офісу президента України. Тоді несправність на Банковій пов'язали з технічною проблемою.