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Сайт Офісу президента перестав працювати: що сталося

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 18:33
Сайт Офісу президента перестав працювати: що сталося Фото: сайт ОП перестав працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Владислав Красінський

Ввечері 6 липня перестав працювати сайт Офісу президента України. Несправність на Банковій пов'язують з технічною проблемою.

Про це РБК-Україна розповів співрозмовник в Офісі президента.

При спробі завантажити сайт Офісу президента браузер видає повідомлення: "Немає зв’язку із сайтом".

Наразі в Офісі президента не можуть сказати, чи пов'язана ця проблема з хакерською атакою. Зараз спеціалісти розбираються з цією несправністю.

Сайт Офісу президента перестав працювати: що сталося

Фото: сторінка Офісу президента зараз

У Департаменті кіберполіції також повідомили РБК-Україна, що інформації про атаки на сайт Офісу президента до них не надходило.

"Можливо, йдуть планові технічні роботи", - додали у відомстві.

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сайт Офіс президента
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