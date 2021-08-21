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Україна сподівається, що "Північний потік-2" ніколи не запрацює як комерційний проект, - Вітренко

Автор: РБК-Україна

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зявив, що російський газопровід "Північний потік-2" - це політичний проект, який порушує правила Європейського союзу. Він не може працювати в комерційних цілях і повинен бути зупинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вітренко відзначив, що тема "Північного потоку-2" буде підніматися в ході переговорів президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель 22 серпня, а також в ході візиту українського лідера в США.

"Ми сподіваємося, що цей газопровід ніколи не буде працювати як комерційний проект", - сказав Вітренко.

Він висловив переконання, що газопропод не відповідає правилам ЄС, а це означає, що він не може бути сертифікований і не може працювати як комерційний проект.

"Ми продовжуємо наполягати на тому, щоб цей геополітичний проект Кремля був зупинений. Зокрема, через санкції США", - сказав Вітренко.

Раніше Вітренко заявив, що Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг заробити.

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Юрій ВітренкоПівнічний потік-2