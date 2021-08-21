Україна сподівається, що "Північний потік-2" ніколи не запрацює як комерційний проект, - Вітренко

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зявив, що російський газопровід "Північний потік-2" - це політичний проект, який порушує правила Європейського союзу. Він не може працювати в комерційних цілях і повинен бути зупинений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Вітренко відзначив, що тема "Північного потоку-2" буде підніматися в ході переговорів президента України Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель 22 серпня, а також в ході візиту українського лідера в США.
"Ми сподіваємося, що цей газопровід ніколи не буде працювати як комерційний проект", - сказав Вітренко.
Він висловив переконання, що газопропод не відповідає правилам ЄС, а це означає, що він не може бути сертифікований і не може працювати як комерційний проект.
"Ми продовжуємо наполягати на тому, щоб цей геополітичний проект Кремля був зупинений. Зокрема, через санкції США", - сказав Вітренко.
Раніше Вітренко заявив, що Київ зробить все можливе, щоб газопровід не був сертифікованим і не зміг заробити.