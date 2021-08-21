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Украина надеется, что "Северный поток-2" никогда не заработает как коммерческий проект, - Витренко

Автор: РБК-Украина

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко зявил, что российский газопровод "Северный поток-2" - это политический проект, который нарушает правила Европейского союза. Он не может работать в коммерческих целях и должен быть остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Витренко отметил, что тема "Северного потока-2" будет подниматься в ходе переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель 22 августа, а также в ходе визита украинского лидера в США.

"Мы надеемся, что этот газопровод никогда не будет работать как коммерческий проект", - сказал Витренко.

Он выразил убеждение, что газопропод не соответствует правилам ЕС, а это означает, что он не может быть сертифицирован и не может работать как коммерческий проект.

"Мы продолжаем настаивать на том, чтобы этот геополитический проект Кремля был остановлен. В частности, через санкции США", - сказал Витренко.

Ранее Витренко заявил, что Киев сделает все возможное, чтобы газопровод не был сертифицированным и не смог заработать.

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Юрий ВитренкоСеверный поток-2