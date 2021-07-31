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Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований, - Вітренко

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Субота 31 липня 2021 15:50
Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований, - Вітренко Фото: глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Україна не зможе запобігти завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Водночас, Київ зробить все можливе, щоб газогін не був сертифікованим і не зміг запрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" глави "Нафтогаза" Юрія Вітренка.

За його словами, будівництво найближчим часом буде закінчене.

Водночас, українська сторона бореться за те, щоб унеможливити його комерційну експлуатацію.

"Бо для України важливо не те, щоб, умовно кажучи, була ця труба чи не було цієї труби, а важливо, щоб по ній не йшов газ в обхід України. І нам потрібно зробити так, щоб цей газ через цю трубу не йшов", - пояснив він.

За словами Вітренка, Київ працює над тим, щоб газогін не був сертифікований. Це можливо, якщо довести, що компанія-оператор труби контролюється російським "Газпромом" і президентом Росії Володимиром Путіним. Європейське законодавство забороняє одній особі чи групі осіб контролювати і видобуток, і транспортування газу.

"І це записано навіть в цій спільній заяві США і Німеччини. Вони кажуть, що вони зроблять все для того, щоб європейське законодавство, зокрема Третій енергопакет був застосований і щодо букви закону, і щодо духу закону", - додав глава "Нафтогазу".

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Юрій Вітренко Північний потік-2
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