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Україна почала відбір газу з підземних сховищ

Новини » Економіка     03.11.2019 - 12:27
Україна почала відбір газу з підземних сховищ
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Із газосховищ відібрані перші 4 млн кубометрів

Україна з 1 листопада 2019 року почала відбір газу з підземних сховищ (ПСГ). Про це свідчать оперативні дані, розміщені на сайті "Укртрансгазу".

За даними компанії, обсяг газу у ПСГ станом на 1 листопада становив 21 778,9 млн кубометрів і газосховища заповнені на 70%.

При цьому за добу було закачано до сховищ 4,12 млн кубометрів, відібрано - 8,88 млн кубометрів.

До 1 листопада відбір газу зі сховищ не відбувався.

Нагадаємо, Україна перед початком опалювального сезону закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу. Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 25 жовтня 2019 року досягли 21,6 млрд кубометрів. За даними "Укртрансгазу", обсяг газу в сховищах на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату. Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років і гарантують стабільне проходження опалювального сезону.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

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Теми: Опалювальний сезон
Новини України газтранзитУкртрансгаз
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