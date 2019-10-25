ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу

Новини » Економіка    25.10.2019 - 15:37
Україна закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Закачування газу продовжується, незважаючи на рекордний обсяг

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 25 жовтня 2019 року досягли 21,6 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України"

Як відзначили в прес-службі, обсяг газу в сховищах на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату.

Україна закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу

"Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років і гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Закачування газу в ПСГ триває", - йдеться в повідомленні НАК.

Зазначимо, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України за станом на 2 жовтня 2019 року досягли 20,50 млрд кубометрів.

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.

У ЄС назвали теми тристоронніх переговорів щодо газу "Нафтогаз" скасував штрафи для ОСББ за недобір і перебір газу
Новини України ПХГхранилищегаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся