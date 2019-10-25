Україна закачала в сховища рекордний за десять років обсяг газу

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Закачування газу продовжується, незважаючи на рекордний обсяг

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 25 жовтня 2019 року досягли 21,6 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України"

Як відзначили в прес-службі, обсяг газу в сховищах на 4,5 млрд куб. м перевищує минулорічний показник на ту ж дату.

"Такі запаси газу в сховищах є рекордними за останні 10 років і гарантують стабільне проходження опалювального сезону. Закачування газу в ПСГ триває", - йдеться в повідомленні НАК.

Зазначимо, обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України за станом на 2 жовтня 2019 року досягли 20,50 млрд кубометрів.

Нагадаємо, міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що до початку опалювального сезону Україна закачає в підземні сховища газу (ПСГ) України 21 млрд кубометрів газу.

Раніше міністр енергетики та навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що в разі припинення транзиту російського газу по території України з 1 січня 2020 року Україна повинна забезпечити себе газом з підземних сховищ.