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У Єврокомісії відреагували на рішення Кабміну по анбандлінгу "Нафтогазу"

Новини » Економіка    19.09.2019 - 14:06
У Єврокомісії відреагували на рішення Кабміну по анбандлінгу "Нафтогазу"
Фото: Марош Шевчович і Олексій Оржель (twitter.com/MarosSefcovic)

Шевчович вітає рішення українського уряду

У Єврокомісії відреагували на вчорашнє рішення Кабінету міністрів по анбандлінгу НАК "Нафтогазу". Про це повідомив віце-президент Єврокомісії з енергетичного союзу Марош Шевчович в Twitter.

Шевчович вітає рішення українського уряду.

"Повним ходом з міністром енергетики України Оржелом предметна дискусія починається з того дня, коли почалися тристоронні газові переговори. Ми вітаємо суттєвий прогрес у поділі НАК "Нафтогаз України", як важливого елемента успішного результату тристоронніх переговорів", - сказав він.

У Єврокомісії відреагували на рішення Кабміну по анбандлінгу &quot;Нафтогазу&quot;

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України затвердив анбандлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до кінця року. За словами Оржеля, в України є всі елементи, щоб підписати два договори - договір інтерконектора і договір транспортування газу (згідно європейським вимогам) з російською стороною.

Відзначимо, у вересні Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС. До цього "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінга, передавши функцію технічної експлуатації газотранспортної системи ТОВ "Оператор ГТС України".

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