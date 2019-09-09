Україна представила Єврокомісії модель відділення оператора ГТС

Фото: переговори української делегації в Брюсселі (mpe.kmu.gov.ua)

Україна також підтвердила участь в переговорах по газу 19 вересня

Українська делегація у Брюсселі перед тристоронніми газовими переговорами представила Єврокомісії погоджену модель анбандлінга НАК "Нафтогаз України" - відділення оператора газотранспортної системи (ГТС). Про це йдеться в повідомленні на сайті Міненерго.

Повідомляється, що сьогодні міністр енергетики Олексій Оржель і голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв провели зустріч з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем і заступником голови директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаусом-Дітером Борхардтом. На зустрічі українська сторона презентувала нову узгоджену модель відділення оператора ГТС, а також обговорила кроки, які Україна планує здійснити для завершення анбандлінга.

"Уряд і "Нафтогаз" готові докласти всі необхідні зусилля, щоб в найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС в повній відповідності з вимогами європейського законодавства", - зазначив Оржель і підтвердив участь у наступному раунді тристоронніх переговорів щодо газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укртрансгаз" завершив черговий етап анбандлінга ГТС. Зокрема, функцію технічної експлуатації газотранспортної системи передали ТОВ "Оператор ГТС України".

Зазначимо, європейські радники почали готувати анбандлінг на початку червня.