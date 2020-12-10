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Україна і Молдова проведуть "глибокі консультації" щодо євроінтеграції

Кишинів, Четвер 10 грудня 2020 12:04
Україна і Молдова проведуть "глибокі консультації" щодо євроінтеграції
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

Україна і Молдова планують провести глибокі двосторонні консультації. На них сторони обговорять питання європейської інтеграції.

Про це під час брифінгу у Кишиневі заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна і Молдова хочуть збільшити обсяги торгівлі між країнами, а також реалізувати більш амбітні проекти в галузі інфраструктури.

"Ми повинні спільно вирішити хронічні проблеми, які існують і які ми успадкували. І треба рухатися вперед. Я також сподіваюся, що ми будемо спільно працювати над порядком денним між нашими країнами та Європейським союзом. Одна з наших домовленостей полягає в тому, що ми проведемо глибокі двосторонні консультації з питань європейської інтеграції", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба 9-10 грудня перебуває з робочим візитом у Молдові. Під час візиту глава українського МЗС проведе зустріч з новообраним президентом Молдови Майєю Санду. Серед питань, які планують обговорити безпека України і Молдови.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна запросила Молдову приєднатися до Кримської платформі.

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