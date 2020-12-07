ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна запросила Молдову до Кримської платформи

Київ, Понеділок 07 грудня 2020 16:22
Україна запросила Молдову до Кримської платформи
Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з молдовським послом Русланом Болбочаном. Джапарова представила молдовській стороні українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Джапарова запросила Молдову приєднатися до платформи щодо деокупації Криму та проінформувала представника Кишинева про численні порушення прав людини на окупованому півострові та про його мілітаризацію.

Крім того, сторони обмінялися заявами щодо незмінної підтримки суверенітету та територіальної цілісності, а також зачепили тему Придністров'я.

"Україна є активним учасником переговорного процесу ... і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, 6 та 7 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба перебував з робочим візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, де планував презентувати Кримську платформу.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика МЗСКримМолдова

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся