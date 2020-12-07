Україна запросила Молдову до Кримської платформи

Фото: Еміне Джапарова (РБК-Україна)

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з молдовським послом Русланом Болбочаном. Джапарова представила молдовській стороні українську ініціативу щодо створення Кримської платформи.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Джапарова запросила Молдову приєднатися до платформи щодо деокупації Криму та проінформувала представника Кишинева про численні порушення прав людини на окупованому півострові та про його мілітаризацію.

Крім того, сторони обмінялися заявами щодо незмінної підтримки суверенітету та територіальної цілісності, а також зачепили тему Придністров'я.

"Україна є активним учасником переговорного процесу ... і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, 6 та 7 грудня глава МЗС України Дмитро Кулеба перебував з робочим візитом в Об'єднаних Арабських Еміратах, де планував презентувати Кримську платформу.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба назвав п'ять пріоритетів Кримської платформи. Одним з пріоритетів платформи є ефективність санкцій проти Росії.