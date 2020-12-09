Кулеба сьогодні вирушить до Молдови: обговорить питання безпеки України

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9-10 грудня перебуватиме з офіційним візитом у Молдові. В ході візиту, зокрема, буде обговорюватися питання безпеки України та Молдови.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Як зазначили в МЗС, під час візиту Кулеба проведе зустрічі з обраною президентом Молдови Майєю Санду, а також главою МЗС Молдови Ауреліо Чоко.

"Візит підтвердить готовність України і Молдови до перезавантаження двосторонніх відносин за підсумками недавніх президентських виборів у Молдові. Сторони обговорять взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і Молдови, що розвиток двостороннього економічного співробітництва, зміцнення регіональної безпеки, посилення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - повідомили в МЗС.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна Кулеба заявив, що під час візиту буде обговорювати питання "російських миротворців в Молдові" оскільки це питання безпеки України.

Також повідомлялося, що МЗС України готує візит новообраного президента Молдови Майї Санду.