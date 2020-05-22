Україна та Молдова обговорили спрощення перетину кордону

Фото: будівля МЗС України (facebook.com/UkraineMFA)

Сторони домовилися про проведення двосторонніх консультацій

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся сьогодні з послом Молдови Русланом Болбочаном. Під час зустрічі сторони приділили увагу питанню спрощення перетину кордону.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

В українському зовнішньополітичному відомстві розповіли, що під час зустрічі обговорювалося налагодження взаємодії щодо спрощення процедур перетину кордону громадянами обох країн.

Сторони домовилися провести двосторонні консультації на рівні заступників керівників МЗС країн після завершення пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща спростила в'їзд українських заробітчан під час пандемії. Польща дозволила сезонним робітникам не проходити двотижневий карантин перед виходом на роботу.

Додамо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що українці не зможуть здійснювати туристичні поїздки відразу після відкриття кордонів.

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Автор: Дмитро Левицький