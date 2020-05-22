Украина и Молдова обсудили упрощение пересечения границы

Фото: здание МИД Украины (facebook.com/UkraineMFA)

Стороны договорились о проведении двусторонних консультаций

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился сегодня с послом Молдовы Русланом Болбочаном. Во время встречи стороны уделили внимание вопросу упрощения пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что во время встречи обсуждалось налаживание взаимодействия по упрощению процедур пересечения границы гражданами обеих стран.

Стороны договорились провести двусторонние консультации на уровне заместителей руководителей МИД стран после завершения пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша упростила въезд украинских заробитчан во время пандемии. Польша разрешила сезонным рабочим не проходить двухнедельный карантин перед выходом на работу.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцы не смогут осуществлять туристические поездки сразу после открытия границ.

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Автор: Дмитрий Левицкий