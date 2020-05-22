ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина и Молдова обсудили упрощение пересечения границы

Новости » Политика     22.05.2020 - 22:46
Украина и Молдова обсудили упрощение пересечения границы
Фото: здание МИД Украины (facebook.com/UkraineMFA)

Стороны договорились о проведении двусторонних консультаций

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар встретился сегодня с послом Молдовы Русланом Болбочаном. Во время встречи стороны уделили внимание вопросу упрощения пересечения границы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что во время встречи обсуждалось налаживание взаимодействия по упрощению процедур пересечения границы гражданами обеих стран.

Стороны договорились провести двусторонние консультации на уровне заместителей руководителей МИД стран после завершения пандемии коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша упростила въезд украинских заробитчан во время пандемии. Польша разрешила сезонным рабочим не проходить двухнедельный карантин перед выходом на работу.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинцы не смогут осуществлять туристические поездки сразу после открытия границ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины УкраинаМолдоваграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь