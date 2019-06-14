Росія почала видачу своїх паспортів жителям ОРДЛО

Ілюстративне фото (УНІАН)

Перші 34 жителя "ДНР" перетнули кордон з РФ для отримання паспортів

Росія 14 червня почала видачу своїх паспортів жителям самопроголошеної "Донецької народної республіки". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначено, що перші 34 жителя "ДНР" перетнули кордон з Росією для отримання громадянства.

Так, раніше "влада "ДНР" передала на територію Росії 7,5 тисячі пакетів документів жителів самопроголошеної республіки.

Також повідомляється, що процес отримання документів організований у двох тимчасових пунктах пропуску на російсько-українському кордоні.

За словами одного зі співрозмовників російського РБК, на даний момент схвалені заяви на видачу паспортів для 1,2 тис. жителів "ЛНР/ДНР". При цьому всього на розгляд надійшли матеріали від 12 тис. жителів ОРДЛО.

Нагадаємо, Європейський союз планує нових санкції проти Російської Федерації за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці травня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Штати не визнаватимуть паспорти Російської Федерації, видані в непідконтрольних української влади районах Донбасу і в анексованому Криму.

Так, президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Д/ЛНР".