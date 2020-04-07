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Україна за місяць сплатила більше мільярда доларів зовнішніх боргів

Новини » Фінансова криза 2020     07.04.2020 - 15:01
Україна за місяць сплатила більше мільярда доларів зовнішніх боргів
Фото: колаж (РБК-Україна)

Уряду в березні вдалося повністю рефінансувати борг за рахунок внутрішніх запозичень

У березні 2020 року на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 1124,3 млн доларів (в еквіваленті). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, з цієї суми 536,7 млн доларів сплачено за облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП), 409,3 млн доларів - за зобов’язаннями уряду України та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду. Решта коштів сплачена за іншими зобов’язаннями перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями.

Однак, як зазначили в НБУ, ці витрати з резервів були врівноважені новими надходженнями на користь уряду. Упродовж місяця уряд України залучив 873,2 млн доларів та 276,9 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у іноземній валюті.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2020 року скоротився на 7,8% (на 2 118,72 млн доларів) і на 1 квітня становив 24 923,69 млн доларів. Чистий продаж валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку у березні становив 2 189,6 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання реструктуризації зовнішнього боргу України обговорювалось з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

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