Міжнародні резерви за місяць скоротилися на 2,1 млрд доларів

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Резерви скоротилися з-за продажу Нацбанком валюти на міжбанку

Розмір міжнародних резервів України протягом березня 2020 року скоротився на 7,8% (на 2 118,72 млн доларів) і на 1 квітня становив 24 923,69 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів скоротився на 378,47 млн доларів (на 1,5%).

При цьому НБУ переглянув дані за попередній місяць: на 1 березня вони складали 27 042,41 млн доларів (раніше - 26 622,82 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Національний банк оприлюднив дані про структуру міжнародних резервів України, які за станом на 1 січня 2020 року склали 25,3 млрд доларів. За даними НБУ, 84% від обсягу резервів розміщено в цінних паперах з високим міжнародним рейтингом (передусім державні облігації США з рейтингом ААА)

В кінці січня 2020 року Національний банк України поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з 24 до 29,3 млрд доларів.