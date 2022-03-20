Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

Росія вже 25-й день жорстоко руйнує українські міста. Також зараз розслідування воєнних злочинів РФ в Україні розпочали вже 6 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.