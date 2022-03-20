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Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова

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Неділя 20 березня 2022 21:09
Вже шість країн почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Венедіктова Ірина Венедіктова (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 25-й день жорстоко руйнує українські міста. Також зараз розслідування воєнних злочинів РФ в Україні розпочали вже 6 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову.

За її словами, розслідування почали Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина та Швеція.

"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - заявила вона.

Зазначимо, що відповідно до міжнародного кримінального кодексу, прокуратура іншої держави може розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності у всьому світі.

Раніше ми повідомляли, що Венедіктова заявила, що табори для російських військовополонених в Україні вже працюють.

Також Венедіктова розповіла про притягнення до відповідальності Путіна.

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