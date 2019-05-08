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Гройсман: російські паспорти жителів ОРДЛО будуть незаконними

Новини » Політика    08.05.2019 - 11:27
Гройсман: російські паспорти жителів ОРДЛО будуть незаконними
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Україна звернеться до іноземних партнерів з проханням не визнавати ці паспорти

Кабінет міністрів України прийме рішення, яким російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть визнані незаконними. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що сьогодні на засіданні уряду приймуть рішення, згідно з яким видані на Донбасі російські паспорти будуть визнані незаконними.

"Ці паспорти будуть визнані незаконними при перетині державного кордону і при використанні на підконтрольній території України. Ми також звернемося до іноземних партнерів, щоб такі рішення були прийняті в інших країнах", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Луганську відкрили пункт прийому документів для отримання паспортів РФ. До цього російський президент Володимир Путін спростив порядок отримання громадянства для жителів ОРДЛО.

Зазначимо, обраний президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього є ходи у відповідь на видачу російських паспортів жителям Донбасу.

"У нас є кілька ходів, скажімо так. В цьому плані ми повинні бути креативними, повинні бути швидкими, розумними... Тому будемо поки готувати, а потім ми покажемо всім", - заявив Зеленський.

РФ хоче спростити видачу дозволів на тимчасове проживання українців
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