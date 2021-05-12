Україна лідирує за виконанням завдань для вступу в НАТО, - Таран

На сьогодні Україна є лідером з виконання завдань для вступу до НАТО . Деякі з останніх прийнятих до альянсу країн не виконали реформи, які вже провела Україна.

Про це на прес-конференції на полях форуму "Україна 30" заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, з приводу виконання завдань для вступу в НАТО українська сторона "напевно, знаходиться на першому місці".

"Спілкуючись з головнокомандувачами країн-членів НАТО, я прийшов до висновку, що дуже багато того, що ми вже виконали, далеко не всі країни виконали, які вже прийняті. Особливо ті, яких приймали останнім часом", - заявив Хомчак.

При цьому він підкреслив, що головне навчитися планувати спільні з НАТО операції та бути взаємосумісними.