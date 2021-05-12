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Украина лидирует в выполнении задач для вступления в НАТО, - Таран

Автор: РБК-Украина

На сегодня Украина является лидером по выполнению задач для вступления в НАТО. Некоторые из последних принятых в альянс стран не выполнили реформы, которые уже провела Украина.

Об этом на пресс-конференции на полях форума "Украина 30" заявил министр обороны Андрей Таран.

По его словам, по поводу выполнения задач для вступления в НАТО украинская сторона "наверно, находится на первом месте".

"Общаясь с главнокомандующими стран-членов НАТО, я пришел к выводу, что очень много того, что мы уже выполнили, далеко не все страны выполнили, которые уже приняты. Особенно те, которых принимали в последнее время", - заявил Хомчак.

При этом он подчеркнул, что главное научиться планировать совместные с НАТО операции и быть взаимосовместимыми.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал членство Украины в НАТО исторически неизбежным. При этом на сегодня рано говорить, что июньский саммит пройдет вообще без участия украинской стороны.

В то же время он сомневается, что на нем Украине официально предоставят План действий по членству в альянсе. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.

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Новости Украины НАТОАндрей Таран