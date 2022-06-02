Україна купила гаубиці M109 у бельгійської приватної компанії

Американські САУ M109 було продано Україні приватною компанією з Бельгії. Раніше вони стояли на озброєнні бельгійської армії.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на бельгійський журнал La DH, про це заявила міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер.
За її інформацією, компанія OIP Land Systems продала Україні 155-мм гаубиці M109, зняті з озброєння бельгійської армії ще в 2008 році.
Варто зауважити, що раніше Міноборони Бельгії намагалося викупити американські САУ у компанії Flanders Technical Supply (FTS), яка купила їх ще у 2015 році, на прохання українських чиновників, але на той момент M109 перебували у розпорядженні OIP Land Systems.
Дедондер зазначила, що не знає всіх деталей того, як Україна отримала M109, але зараз її "цікавить лише інформація про отримання САУ українськими воїнами".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США все ж таки передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS, навколо яких останній тиждень тривали активні обговорення.
Також ми писали, що Норвегія має намір поставити в Україну гаубиці. Йдеться про 155-мм гусеничних самохідних гаубиць M109A3GN. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155 мм САУ K9 Thunder.
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