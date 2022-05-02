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Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці

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Понеділок 02 травня 2022 07:13
Норвегія відправить в Україну 155-мм гусеничні гаубиці Гаубиці M109A3GN (Фото: nato.int)
Автор: Константин Широкун

Норвегія має намір поставити на Україну гаубиці. Йдеться про 155-мм гусеничних самохідних гаубицях M109A3GN. Замість застарілої артилерійської установки Міністерство оборони закуповує південнокорейські 155-мм САУ K9 Thunder.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.

Самохідна гаубиця M109A3GN - це Норвезька версія 155-мм самохідної гаубиці американського виробництва M109 на гусеничному броньованому шасі. Самохідні установки були придбані з 1969 по 1971 рік у Західній Німеччині в кількості 126 одиниць, потім модернізовані. Імовірно в Україну відправляться 20 одиниць бронетехніки.

Раніше Норвегія відправила Києву 5 тисяч захисних шоломів, 2 тисячі спальних мішків, 10 тисяч спальних подушок і 15 тисяч польових пайків, 4 тисячі протитанкових ракет M72 LAW і 100 зенітних ракет Mistral та ін.

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