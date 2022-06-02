Украина купила гаубицы M109 у бельгийской частной компании

По ее информации, компания OIP Land Systems продала Украине 155-мм гаубицы M109, которые были сняты с вооружения бельгийской армии еще в 2008 году.

Стоит заметить, что ранее Минобороны Бельгии пробовало выкупить американские САУ у компании Flanders Technical Supply (FTS), которая купила их еще в 2015 году, по просьбе украинских чиновников. Но на тот момент M109 находились в распоряжении OIP Land Systems.

Дедондер отметила, что не знает все детали того, как Украина получила M109, но сейчас ее "интересует только информация о получении САУ украинскими воинами".