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Україна та Канада домовились посилити координацію зусиль у справі катастрофи літака МАУ в Ірані

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Середа 09 червня 2021 10:23
Україна та Канада домовились посилити координацію зусиль у справі катастрофи літака МАУ в Ірані Фото: Україна та Канада посилюють зусилля в розслідуванні катастрофи МАУ (twitter.com/ians_india)
Автор: РБК-Україна

Україна та Канада домовилися посилити координацію зусиль у справі щодо збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Країни прагнуть притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомили в Офісі президента.

Заяву оприлюднили за результатом переговорів між президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Канади Джастіном Трюдо.

"Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття пасажирського літака МАУ в небі над Тегераном. При цьому офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ поки не отримав.

Минулого тижня у Києві відбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

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