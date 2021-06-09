Україна та Канада домовились посилити координацію зусиль у справі катастрофи літака МАУ в Ірані
Україна та Канада домовилися посилити координацію зусиль у справі щодо збиття Іраном літака "Міжнародних авіаліній України". Країни прагнуть притягнути винних до відповідальності.
Заяву оприлюднили за результатом переговорів між президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Канади Джастіном Трюдо.
"Окрему увагу було приділено посиленню координації зусиль між Україною та Канадою у справі щодо збиття Іраном літака рейсу PS752 та притягнення винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття пасажирського літака МАУ в небі над Тегераном. При цьому офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ поки не отримав.
Минулого тижня у Києві відбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.
Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.