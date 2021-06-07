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Катастрофа літака МАУ в Тегерані: Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи

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Понеділок 07 червня 2021 14:19
Катастрофа літака МАУ в Тегерані: Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи Фото: Іран пообіцяв Україні доступ до матеріалів справи (wing.com.ua)
Автор: Андрій Василюк

Іран пообіцяв надати українському слідству доступ до матеріалів справи у суді щодо збиття пасажирського літака МАУ в небі над Тегераном. При цьому офіційного підтвердження про початок судового процесу Київ поки не отримав.

Про це повідомив в Twitter заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.

"Родичі жертв рейсу PS752 питають про завершення переговорів України і Ірану. Офіційного підтвердження про початок судового процесу ми так і не отримали. Проте Іран пообіцяв надати слідству України доступ до матеріалів справи в суді в Тегерані, а також дані з кваліфікації злочину та міри відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня у Києві пвідбувся черговий раунд переговорів з Іраном щодо компенсацій за катастрофу літака МАУ під Тегераном. За результатами переговорів Україна, Канада, Швеція і Британія висунули Ірану низку вимог.

В МЗС України повідомили, що конкретна сума компенсацій постраждалим і загиблим в авіакатастрофі літака МАУ під Тегераном не повинна прийматися одностороннім рішенням влади Ірану.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За версією Тегерана, це сталося через помилку оператора ППО. Літак нібито був випадково визначений як "ворожа мета". В результаті катастрофи загинули 176 осіб.

Нещодавно правозахисники повідомили, що Іран нібито залякував родичів жертв катастрофи літака МАУ.

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