Єнін: позиція Ірану по катастрофі МАУ може змінитися після президентських виборів у червні

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода" .

Він повідомив, що наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня.

Україна розраховує отримати від Ірану відповіді на обговорений раніше перелік питань і сподівається, що Ірану "є чим поділитися"

"Якщо іранська сторона декілька разів наголошує на своїй готовності до переговорного процесу, то ми щиро сподіваємося, що їм є чим поділитися і що нам розказати", - сказав Єнін.

Він повідомив, що робота триватиме в рамках декілької робочих груп: військовій, правоохоронній, а також в робочій групі за участі авіаційників.

"І ми ще під час першого раунду переговорів сформували досить тривалий перелік питань. Зовсім не завжди це просто, і не з такою швидкістю, як би хотілося, як нам інколи могли пообіцяти", - додав Єнін.