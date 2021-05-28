ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Єнін: позиція Ірану по катастрофі МАУ може змінитися після президентських виборів у червні

Новость на русском →
П'ятниця 28 травня 2021 15:25
Єнін: позиція Ірану по катастрофі МАУ може змінитися після президентських виборів у червні Фото: заступник глави МЗС Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Ірані 18 червня пройдуть президентські вибори. Позиція іранської сторони щодо розслідування катастрофи літака МАУ може змінитися.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

Він повідомив, що наступний, третій етап переговорів із Іраном запланований на 2-3 червня.

Україна розраховує отримати від Ірану відповіді на обговорений раніше перелік питань і сподівається, що Ірану "є чим поділитися"

"Якщо іранська сторона декілька разів наголошує на своїй готовності до переговорного процесу, то ми щиро сподіваємося, що їм є чим поділитися і що нам розказати", - сказав Єнін.

Він повідомив, що робота триватиме в рамках декілької робочих груп: військовій, правоохоронній, а також в робочій групі за участі авіаційників.

"І ми ще під час першого раунду переговорів сформували досить тривалий перелік питань. Зовсім не завжди це просто, і не з такою швидкістю, як би хотілося, як нам інколи могли пообіцяти", - додав Єнін.

Раніше Єнін заявив, що Іран досі не виконав свої обіцянки в рамках розслідування збиття літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України". Україна не знає ні імен підозрюваних, ні те, що їм інкримінують.

Як відомо, іранські військові збили літак МАУ 8 січня 2020 року. За офіційною версією, це сталося через помилки оператора протиповітряної оборони. Український літак був випадково визначено як "ворожа мета". В результаті загинуло 176 людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Іран Енин
NEWS
Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією
Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна