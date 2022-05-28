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Парк артилерії 155 мм калібру поповнюється. Рєзніков повідомив про постачання американських гаубиць

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Київ, Субота 28 травня 2022 11:17
Парк артилерії 155 мм калібру поповнюється. Рєзніков повідомив про постачання американських гаубиць Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марія Кучерявець

Парк артилерії, яку постачають Україні союзники, зростає. Вже успішно працюють три її види 155-мм калібру - гаубиця М777 та FH70, а також САУ "CAESAR".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

"Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше українські захисники показали, як використовують самохідні гаубиці Caesar.

Також стало відомо, що ЗСУ отримали від союзників сучасні саморухомі гаубиці FH70. Техніку вже використовують проти російських окупантів.

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