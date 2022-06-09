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Виконали запит на 90%. Резніков розповів про забезпечення армії артилерією

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Київ, Четвер 09 червня 2022 11:51
Виконали запит на 90%. Резніков розповів про забезпечення армії артилерією Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони продовжує постачати артилерію для української армії. Початковий запит ЗСУ вже виконаний на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Міноборони Олексія Рєзнікова в Facebook.

"Хочу підкреслити, що, наприклад, по артилерії 155-мм калібру Міноборони вже виконало початковий запит від Збройних Сил на 90%", - зазначив він.

За його словами, Міноборони зможе повністю закрити потреби українських бійців вже протягом 1-2 тижнів. Проте Резніков наголосив, що через зміну ситуації на фронті збільшуються і потреби захисників.

"Генштаб реагує на зміну оперативної обстановки - Міноборони змінює завдання своїй команді відповідно до запитів ГШ. Вже маємо чіткий план поставок артилерії до кінця липня", - сказав міністр.

Резніков наголосив, що зараз близько 1,5 тисячі українських військових проходять або розпочнуть найближчим часом навчання, щоб опанувати новітню зброю.

"Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, по яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні", - пояснив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков розповів, яка артилерія від партнерів уже успішно працює на фронті.

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