Україна та Ізраїль працюватимуть над мінімізацією відмов у в'їзді громадян

Україна та Ізраїль домовилися про спільну роботу для мінімізації кількості відмов у перетині кордону для громадян обох держав. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Зазначається, що про це йщлося у ході засідання українсько-ізраїльської міжвідомчої комісії з питань перетинання громадянами України державного кордону Держави Ізраїль. Участь у засіданні взяв посол Ізраїлю Йоель Ліон.

Зокрема, ізраїльська сторона висловила готовність розглянути можливості розширення сфер легального працевлаштування в себе українських громадян. Також буде розглянуто спрощення механізму працевлаштування за чинною угодою від 2016 року про тимчасове працевлаштування в Ізраїлі фахівців з України в окремих галузях.

"Під час засідання було констатовано суттєве зменшення кількості пошукачів притулку в Ізраїлі з числа українських громадян після запровадження ізраїльською стороною відповідних змін в процедуру розгляду таких звернень та віднесення України до категорії держав, де не існує загроз політичного переслідування для громадян", - зазначили в МВС.

Також сторони домовилися ретельно розглядати скарги громадян щодо некоректного поводження з ними під час процедури прикордонного контролю.

"Кожен із таких сигналів, отриманих дипломатичними каналами, стане предметом окремого службового розслідування відповідальних відомств", - резюмували в прес-службі міністерства.

Нагадаємо, на початку року спостерігалося зростання кількості відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Прикордонники пояснили це великою кількістю іноземців з Ізраїлю, які не мали з собою достатньої кількості коштів чи не могли підтвердити мету і програму своєї поїздки.