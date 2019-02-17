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Прикордонники повідомили про збільшення кількості відмов туристам з Ізраїлю

Новини » Суспільство    17.02.2019 - 20:05
Прикордонники повідомили про збільшення кількості відмов туристам з Ізраїлю
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Протягом тижня в Україну не пропустили 85 громадян Ізраїлю

Протягом тижня зросла кількість відмов у в'їзді в Україну ізраїльським туристам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LB.ua.

Як повідомив очільник Держприкордонслужби Олег Слободян, збільшення кількості відмов ізраїльським громадянам пов'язаний з великою кількістю недобросовісних туристів з Ізраїлю.

"Дійсно, кількість громадян Ізраїлю, яким відмовляється у в'їзді в Україну, збільшилася, але це не пов'язано з якимось злим умислом української сторони. А з тим, що прибуває все більше недобросовісних туристів, які не мають з собою достатньої кількості коштів, не можуть підтвердити мету і програму своєї поїздки", - зазначив Слободян.

За словами глави ДПСУ, протягом тижня до України не пропустили 85 ізраїльських громадян. В середу відмовили 14 туристам, в четвер повернули 10 ізраїльтян, а у п'ятницю - 35 туристів і 26 членів ультраортодоксальної групи.

Крім того, Слободян зазначив, що факти відмов у в'їзді для ізраїльських громадян були і раніше, але в меншій кількості.

Нагадаємо, раніше глава Державної прикордонної служби Олег Слободян прокоментував ситуацію із непропуском в аеропорту "Бориспіль" громадян Ізраїлю. За його словами, усі ізраїльські туристи, яким було відмовлено у пропуску, не змогли підтвердити мету візиту до України.

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