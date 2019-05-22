Украина и Израиль будут работать над минимизацией отказов во въезде граждан

Украина и Израиль договорились о совместной работе для минимизации количества отказов в пересечении границы для граждан обоих государств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что об этом говорилось в ходе заседания украинско-израильской межведомственной комиссии по вопросам пересечения гражданами Украины государственной границы Государства Израиль. Участие в заседании принял посол Израиля Йоэль Лион.

В частности, израильская сторона выразила готовность рассмотреть возможности расширения сфер легального трудоустройства у себя украинских граждан. Также будет рассмотрено упрощение механизма трудоустройства по действующему соглашению от 2016 года временное трудоустройство в Израиле специалистов в отдельных отраслях.

"Во время заседания было констатировано существенное уменьшение количества соискателей убежища в Израиле из числа украинских граждан после введения израильской стороной соответствующих изменений в процедуру рассмотрения таких обращений и отнесения Украины к категории государств, где не существует угроз политического преследования для граждан", - отметили в МВД.

Также стороны договорились тщательно рассматривать жалобы граждан по поводу некорректного обращения с ними во время процедуры пограничного контроля.

"Каждый из таких сигналов, полученных по дипломатическим каналам, станет предметом отдельного служебного расследования ответственных ведомств", - резюмировали в пресс-службе министерства.

Напомним, в начале года наблюдался рост количества отказов во въезде в Украину израильским туристам. Пограничники поясняли это большим количеством иностранцев из Израиля, которые не имели с собой достаточного количества средств или не могли подтвердить цель и программу своей поездки.