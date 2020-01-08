Україна та Іран домовилися про координацію в розслідуванні аварії літака МАУ

України та Іран домовилися координувати дії слідчих груп, що розслідують аварію українського літака в Ірані, яка сталася вранці 8 січня. Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у Twitter.

Так, глава українського зовнішньополітичного відомства провів розмову зі своїм іранським колегою Джавадом Заріфом щодо катастрофи літака авіакомпанії МАУ, що здійснював рейс з Тегерану до Києва. Сторони висловили співчуття у зв'язку з трагедією.

"Обидва висловили співчуття. Домовилися тісно координувати подальші дії наших слідчих груп, щоб визначити причину жахливої авіакатастрофи рейсу PS752 в Тегерані", - заявив Пристайко.

Нагадаємо, раніше голова Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що до розслідування причин авіакатастрофи українського літака в Тегерані будуть залучені представники країн, чиї громадяни стали жертвами трагедії. Він наголосив, що залучення до розслідування постраждалих країн, передбачено міжнародними нормами.

Крім того, Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування аварії українського літака авіакомпанії МАУ в Ірані. Прокуратура розслідує порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.