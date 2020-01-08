Офіс генпрокурора почав розслідування авіакатастрофи в Ірані

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу

"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера. Більше того, загиблих неможливо впізнати через пожежу на борту.

Також нагадаємо, що за даними РНБО на борту літака були 177 пасажирів.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані. Станом на 9:30 авіакомпанія МАУ в тісній співпраці з авіаційними властями робить все можливе для з'ясування причин авіаційної події.