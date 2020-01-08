ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Офіс генпрокурора почав розслідування авіакатастрофи в Ірані

Новини » Надзвичайні події     08.01.2020 - 11:30
Офіс генпрокурора почав розслідування авіакатастрофи в Ірані
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Метою розслідування є встановлення фактів, що призвели до загибелі, за попередніми даними, 167 пасажирів і 9 членів екіпажу

"Офіс Генерального прокурора за повідомленнями у ЗМІ розпочав досудове розслідування авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 276 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера. Більше того, загиблих неможливо впізнати через пожежу на борту.

Також нагадаємо, що за даними РНБО на борту літака були 177 пасажирів.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані. Станом на 9:30 авіакомпанія МАУ в тісній співпраці з авіаційними властями робить все можливе для з'ясування причин авіаційної події.

Україна та Іран ведуть переговори щодо безпеки перевезення тіл загиблих українців Український літак МАУ розбився в Ірані: що відомо
Новини України ГПУІранавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся