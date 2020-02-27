Україна почала переговори з Британією про безвіз

Фото: переговори України та Британії (facebook.com/UkraineMFA)

Сторони обговорюють вільну торгівлю

Україна почала переговори з Британією про політичне співробітництво. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства закордонних справ.

Головна тема перемовин - стратегічне партнерство та візовий діалог.

"Розпочались офіційні переговори з делегацією Великобританії щодо двостронної угоди стосовно політичного співробітництва, вільної торгівлі та партнерства", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що уряди України та Великобританії переглянуть угоду про торгівлю між країнами після завершення процесу виходу Британії з Європейського союзу. Brexit може позитивно вплинути на торговельну угоду між Україною і Британією, оскільки Великобританія буде намагатися диверсифікувати свої торговельні відносини.

Відзначимо, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що Україна і Великобританія почнуть візові переговори через рік.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом ЄС, тоді як міжнародні угоди досі залишаються в силі.