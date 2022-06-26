ru ua
Нд, 26 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Індонезії відвідає Київ і Москву, має намір просити Путіна припинити вогонь

Новость на русском →
Джакарта, Неділя 26 червня 2022 08:30
Президент Індонезії відвідає Київ і Москву, має намір просити Путіна припинити вогонь Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Війну необхідно терміново зупинити, глобальні ланцюжки постачання харчових продуктів по всьому світу повинні бути відновлені. Також президент РФ Володимир Путін повинен віддати наказ про негайне припинення вогню.

Про це заявив президент Індонезії Джоко Відодо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент також заявив, що закликатиме лідерів країн G7 шукати миру в Україні після вторгнення Росії і спільно знайти негайне вирішення глобальної продовольчої та енергетичної криз.

Нагадаємо, що Індонезія засудила вторгнення РФ в Україну, однак у квітні президент відхилив запит на постачання зброї від президента України Володимира Зеленського.

Раніше повідомлялося, що влада Індонезії готова виділити 5 млн доларів для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована в результаті бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Индонезия Вторгнення Росії до України Саміт G7
NEWS
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
Україна отримає від Німеччини 1 млрд євро через МВФ: на що підуть кошти
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР Міноборони: Путін розуміє, що це буде війна на виснаження