Президент Індонезії приїхав в Ірпінь
Президент Індонезії Джоко Відодо в рамках робочого візиту в Україну відвідав знищений окупантами Ірпінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter лідера Індонезії.
"Позаду мене житловий комплекс "Липки" в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив збиток, нанесений будинкам та інфраструктурі в результаті війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - написав Видодо.
Як відомо, індонезійський президент прибув в Україну сьогодні вранці. Він має зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським.
Також відзначимо, що Джоко Відодо найближчим часом має відвідати Москву. Там він планує попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.